18.02.2020 (08:56)

Для российских военных в Таджикистане открылся пункт оцифровки документов в рамках проекта «Дорога памяти»

Для российских военнослужащих и гражданского персонала 201-й военной базы, дислоцированной в Таджикистане, открылся пункт по оцифровке документов времен Великой Отечественной войны .

Специально назначенные военнослужащие помогают оцифровать документы и внести данные об участниках Великой Отечественной войны в единую систему. Прием писем, открыток, фотографий и других документов о фронтовиках и тружениках тыла Великой Отечественной войны ведется для мультимедийного проекта «Дорога памяти». Собранные материалы будут размещены в мультигалерее с одноименным названием, которая строится в филиале Центрального музея Вооруженных сил РФ рядом с Главным храмом Вооруженных Сил РФ в подмосковном парке «Патриот».

Как сообщалось ранее, сформированный из военнослужащих 201-й военной базы выездной мобильный пункт продолжает оказывать помощь и местному населению, обратившемуся за помощью в оцифровке документов.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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