18.02.2020 (08:49)

На 13 полигонах ВВО стартовал масштабный полевой выход подразделений артиллерии

В Восточном военном округе стартовал масштабный полевой выход подразделений ракетных войск и артиллерии. На полигоны округа в Республике Бурятия, Приморском, Хабаровском, Забайкальском, Камчатском краях, Амурской, Сахалинской, Еврейской автономной областях вышли более 11 тысяч военнослужащих.

В ходе практической части мероприятия артиллерийские подразделения совершают многокилометровые марши на штатной технике с отработкой задач по противодействию условным диверсионно-разведывательным группам.

Военнослужащие в составе артиллерийских подразделений выполнят нормативы по развёртыванию техники и занятию огневых позиций, их инженерному оборудованию и маскировке, обнаружению целей при помощи беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10».

В рамках полевого выхода запланировано более 200 боевых стрельб с артиллерийскими батареями и дивизионами, а также более 100 тренировок по управлению огнем. В целях совершенствования навыков ведения артиллерийского огня, не менее 50 процентов занятий будет проведено ночью, для координации действий расчетов спланировано применение БЛА с аппаратурой ночного видения.

Выполнять огневые задачи артиллеристы будут с применением артиллерийских орудий разного калибра, в частности самоходных артиллерийских установок «Акация», «Гвоздика», «Гиацинт», «МСТА-С», «Малка», минометных комплексов «Сани», 240-мм самоходных минометов «Тюльпан». В тоже время расчеты реактивных систем залпового огня «Град» «Торнадо-Г» и «Ураган» проведут боевые стрельбы по групповым целям. Экипажи противотанковых ракетных комплексов «Конкурс», «Штурм-С» и «Корнет» уничтожат легкобронированные цели и танки условного противника.

Всего на полигонах ВВО в масштабном мероприятии боевой подготовки задействовано более 2.4 тысяч единиц вооружения и военной техники.

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