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18.02.2020 (08:40)

В Приморском общевойсковом объединении ВВО состоялся первый отборочный этап конкурса «Отличники войсковой разведки»

Среди подразделений разведки общевойскового объединения Восточного военного округа прошли соревнования в рамках первого этапа конкурса «Отличник войсковой разведки».

Преодолев «Тропу разведчика» на общевойсковом полигоне, лучшим стало разведывательное отделение мотострелкового соединения, дислоцированного в гарнизоне Сергеевский в Приморье.

«Тропа разведчика» — это самый сложный этап соревнования, где разведывательное отделение в боевой экипировке и со средствами имитации преодолевает комплекс препятствий. В него входит: деревянный забор, полуразрушенное здание, проволочная сеть на кольях, высокий забор, кирпичная стена со стеклом, ров, и ещё порядка 20 препятствий имитирующих городскую застройку, подземные коммуникации и противопехотные укрепления.

Преодоление комплекса препятствий развивает у военнослужащих  выносливость, силу и ловкость, а также работу в команде.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Разведывательные подразделения , АрМИ , Отличники войсковой разведки
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