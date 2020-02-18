18.02.2020 (08:28)

В Якутии продолжается сбор сведений об участниках Великой Отечественной войны в рамках акции «Дорога памяти»

В рамках уникального проекта Минобороны России «Дорога памяти», приуроченного к празднованию 75-летия Великой Победы, продолжает сбор сведений об участниках Великой Отечественной войны в Республике Саха (Якутия). На сегодняшний день военными комиссариатами республики собрано и загружено в банк данных 28,6 тыс. материалов, в том числе более 6 тыс. с фотографиями.

Сбор сведений и фотографий фронтовиков, тружеников тыла, а также различных документов и писем с фронта производится на пунктах загрузки данных расположенных в военных комиссариатах и муниципальных учреждениях. Всего в Республике Саха (Якутия) действует 43 пункта, из них 24 в военных комиссариатах и 19 в муниципальных учреждениях. На этих точках любой желающий может предоставить информацию о своих родственниках.

«Сохраним родные лица Победы!!!» – это девиз акции по сбору фотографий.

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