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18.02.2020 (08:28)

В Якутии продолжается сбор сведений об участниках Великой Отечественной войны в рамках акции «Дорога памяти»

В рамках уникального проекта Минобороны России «Дорога памяти», приуроченного к празднованию 75-летия Великой Победы, продолжает сбор сведений об участниках Великой Отечественной войны в Республике Саха (Якутия). На сегодняшний день военными комиссариатами республики собрано и загружено в банк данных 28,6 тыс. материалов, в том числе более 6 тыс. с фотографиями.

Сбор сведений и фотографий фронтовиков, тружеников тыла, а также различных документов и писем с фронта производится на пунктах загрузки данных расположенных в военных комиссариатах и муниципальных учреждениях. Всего в Республике Саха (Якутия) действует 43 пункта, из них 24 в военных комиссариатах и 19 в муниципальных учреждениях. На этих точках любой желающий может предоставить информацию о своих родственниках.

«Сохраним родные лица Победы!!!» – это девиз акции по сбору фотографий.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Социальное развитие , Великая Отечественная война (ВОВ) , Культура
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