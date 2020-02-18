18.02.2020 (04:11)

МРК Тихоокеанского флота «Разлив» выполнил учебные артиллерийские стрельбы у побережья Камчатки

Малый ракетный корабль «Разлив» соединения охраны водного района войск и сил на северо-востоке России отработал практические действия по ведению морского боя одиночным кораблем в Авачинском заливе.

Сегодня в рамках учения по отражению атаки средств воздушного нападения условного противника «Разлив» выполнил комплекс учебно-боевых стрельб из артиллерийских установок АК-176 и АК-630 по имитированной воздушной цели.

Также экипаж МРК провёл артиллерийскую стрельбу по морскому буксируемому щиту, имитирующему неприятельский надводный корабль и поразил артиллерией макет морской плавающей мины.

Ранее в полигоне боевой подготовки по морским и воздушным целям успешно отстрелялись малый противолодочный корабль «Холмск» и морской тральщик МТ-264.

Выполнение практических упражнений в рамках сдачи курсовой задачи К-2 обеспечивал морской буксир МБ-61 и противолодочная авиация.

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