Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

18.02.2020 (04:11)

МРК Тихоокеанского флота «Разлив» выполнил учебные артиллерийские стрельбы у побережья Камчатки

Малый ракетный корабль «Разлив» соединения охраны водного района войск и сил на северо-востоке России отработал практические действия по ведению морского боя одиночным кораблем в Авачинском заливе.

Сегодня в рамках учения по отражению атаки средств воздушного нападения условного противника «Разлив» выполнил комплекс учебно-боевых стрельб из артиллерийских установок АК-176 и АК-630 по имитированной воздушной цели.

Также экипаж МРК провёл артиллерийскую стрельбу по морскому буксируемому щиту, имитирующему неприятельский надводный корабль и поразил артиллерией макет морской плавающей мины.

Ранее в полигоне боевой подготовки по морским и воздушным целям успешно отстрелялись малый противолодочный корабль «Холмск» и морской тральщик МТ-264.

Выполнение практических упражнений в рамках сдачи курсовой задачи К-2 обеспечивал морской буксир МБ-61 и противолодочная авиация.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Учения с экипажами стратегических ракетоносцев Ту-160 прошли в Саратовской области
На Камчатке стартовал отборочный этап конкурсов военных инженеров
Десантники из Ивановского воздушно-десантного соединения ВДВ отработали прыжки с парашютом из самолета Ил-76
В общевойсковой армии ВВО, дислоцированной в Бурятии, завершились сборы с гранатометчиками

Метки:
Тихоокеанский флот , Восточный военный округ , Корабли , Боевая подготовка
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false