17.02.2020 (23:30)

В Центральном военно-морском музее состоялся финал турнира «Что? Где? Когда?» к 75-летию Великой Победы

Финал турнира интеллектуальной игры "Что? Где? Когда?" среди команд представителей высших и военно-учебных заведений Министерства обороны России (в возрастной категории от 18 до 35 лет) состоялся в Центральном военно-морском музее имени Петра Великого. Целью игры является повышение эрудиции участников, развитие коммуникаций, умения взаимодействия с командой, а также мыслить быстро, оригинально и неординарно.

Игра организована музеем совместно с молодежным советом Адмиралтейского района Санкт-Петербурга и Военной академией МТО имени генерала А.В. Хрулева при поддержке отдела молодежной политики и взаимодействия с общественными организациями администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. Темой игры было выбрано 75-летие Великой Победы.

Все вопросы игры были связаны с историей Великой Отечественной войны. Так как игра проходила в стенах Военно-морского музея, то многие вопросы были связаны с военно-морской тематикой, военными моряками и героизмом, проявленным ими в годы войны. Участникам игры пришлось проявить большую эрудицию для того, чтобы ответить на специально подготовленные вопросы. Участвовали команды как гражданских так и военных высших учебных заведений.

Игра удалась, обсуждения были бурными. Победителем стала команда Санкт-Петербургского юридического института Университета прокуратуры РФ, с минимальным отрывом от таких участников, как команды Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена, Молодежного совета Кировского района, Государсвенного университета аэрокосмического приборостроения, Военной академией материально-технического обеспечения имени генерала А. В. Хрулева.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице