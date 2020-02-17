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17.02.2020 (23:21)

Министр обороны России прибыл в Италию на переговоры в формате «2+2»

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу прибыл в Рим, где пройдут переговоры министров иностранных дел и обороны России и Италии в формате «2+2».

В рамках данного визита также состоится встреча главы оборонного ведомства РФ с министром обороны Итальянской Республики Лоренцо Гуэрини. Основными темами предстоящих переговоров станут вопросы международной и региональной безопасности, а также приоритетные темы российско-итальянского военного сотрудничества.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Министр обороны , Международная деятельность
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