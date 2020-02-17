17.02.2020 (23:21)

Министр обороны России прибыл в Италию на переговоры в формате «2+2»

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу прибыл в Рим, где пройдут переговоры министров иностранных дел и обороны России и Италии в формате «2+2».

В рамках данного визита также состоится встреча главы оборонного ведомства РФ с министром обороны Итальянской Республики Лоренцо Гуэрини. Основными темами предстоящих переговоров станут вопросы международной и региональной безопасности, а также приоритетные темы российско-итальянского военного сотрудничества.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице