17.02.2020 (23:21)
Министр обороны России прибыл в Италию на переговоры в формате «2+2»
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу прибыл в Рим, где пройдут переговоры министров иностранных дел и обороны России и Италии в формате «2+2».
В рамках данного визита также состоится встреча главы оборонного ведомства РФ с министром обороны Итальянской Республики Лоренцо Гуэрини. Основными темами предстоящих переговоров станут вопросы международной и региональной безопасности, а также приоритетные темы российско-итальянского военного сотрудничества.
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