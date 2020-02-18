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18.02.2020 (01:00)

Учения с экипажами стратегических ракетоносцев Ту-160 прошли в Саратовской области

В Саратовской области прошло летно-тактическое учение с эскадрильей стратегических ракетоносцев Ту-160. В мероприятии приняли участие более десяти экипажей.

В ходе учения летчики дальней авиации отработали перебазирование авиационной техники, полеты на малых и средних высотах, преодоление системы противовоздушной обороны условного противника. В завершении экипажи отработали условное применение ракетного вооружения по наземным целям.

Полеты проходили в сложных метеоусловиях: при низкой облачности, осадках и сильных порывах ветра. Продолжительность выполнения полетных заданий составляла около 8 часов.

Специалисты инженерно-технического состава в рамках учения отработали комплекс задач по обслуживанию авиационной техники и подготовки самолетов к повторному вылету.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Дальняя авиация , Самолеты , Учения , ВВС , Боевая подготовка
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