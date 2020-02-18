18.02.2020 (00:05)

Исследовательское судно ВМФ России «Адмирал Владимирский» прошло 16 200 миль по маршруту кругосветной экспедиции

Океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский» с декабря месяца 2019 года по настоящее время прошло 16200 миль по маршруту кругосветной экспедиции ВМФ, посвященной 200-летию открытия Антарктиды русскими моряками и 250-летию со дня рождения И.Ф. Крузенштерна.

В Адмиралтействе и центре Русского географического общества при Главном командовании ВМФ получен доклад с борта ОИС «Адмирал Владимирский» о том, что за 77 суток экспедиции военные гидрографы произвели 28 000 км маршрутного промера глубин, 24 000 линейных километров гравиметрической съемки. В настоящее время океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский» продолжает океанографические исследования моря Беллинсгаузена и 5 марта совершит заход в порт Монтевидео для пополнения запасов и отдыха экипажа.

В центре Русского географического общества при Главном командовании ВМФ России (г. Санкт-Петербург) анализируются данные кругосветной экспедиции океанографического исследовательского судна «Адмирал Владимирский», поступающие ежесуточно в Адмиралтейство.

Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Николай Евменов поставил задачу тщательно анализировать все этапы кругосветной экспедиции, которая по своим масштабам и значимости является достойным продолжением деятельности ВМФ России по изучению Мирового океана.

В ходе экспедиции, которая продлится до июня месяца 2020 года, к ОИС «Адмирал Владимирский» на различных маршрутах в ней принимают участие гидрографическое судно «Маршал Геловани» и океанографическое исследовательское судно «Янтарь». Маршрут экспедиции был спланирован таким образом, чтобы в день открытия Антарктиды, 28 января 2020 г., ОИС «Адмирал Владимирский» и ОИС «Янтарь» прибыли к российской антарктической станции «Беллинсгаузен», где совместно с личным составом станции провели памятные мероприятия. Экспедиция проводится в тесном взаимодействии с Русским географическим обществом.

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