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17.02.2020 (22:30)

В Военной академии РВСН прошла XXVIII Всероссийская научно-практическая конференция

В Военной академии РВСН прошла XXVIII Всероссийская научно-практическая конференция по актуальным вопросам исследования направленной энергии и стойкости ракетно-космической техники. В мероприятии приняли участие представители более чем 40 ведущих организаций военно-промышленного комплекса, конструкторских бюро, корпораций и учебных заведений.

В этом году конференция была посвящена 200-летию со дня образования академии и 90-летию со дня образования кафедры специального вооружения.

С вступительным словом обратился начальник академии генерал-майор Леонид Михолап. Он пожелал участникам мероприятия сформировать новые творческие коллективы для проведения теоретических и практических исследований, согласовать направления деятельности в области развития и совершенствования специального вооружения и эксплуатации сложных технических систем.

По итогам работы секций будут выработаны единые методические подходы по оценке стойкости объектов различного назначения, обобщены результаты научных исследований, полученных в рамках диссертационных работ докторантов, адъюнктов, аспирантов, соискателей ученых степеней, согласованы направления деятельности в области развития и совершенствования специального вооружения, выработаны рекомендации по внедрению научных исследований на производстве, в организациях и учебных заведениях.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН , Военная академия , Западный военный округ , Военное образование , Наука
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