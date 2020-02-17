17.02.2020 (22:21)

Воспитанник Пермского СВУ прошел в краевой этап конкурса «Ученик года-2020»

В поселке Звёздный Пермского края прошел муниципальный этап конкурса «Ученик года-2020».

Этот конкурс не шоу талантов, а конкурсанты не актеры, но каждый номер поражал оригинальностью, удивлял изобилием яркости и выдумкой. Конкурсанты дали волю собственной фантазии, показали энциклопедические знания и раскрыли свои таланты.

Участники представляли собственные визитные карточки «Моя роль в этом мире», в которых рассказывали о своих увлечениях и интересах. В оригинальном краеведческом конкурсе «Где родился, там и пригодился», состоявшим из нескольких этапов, конкурсантам предстояло показать танцы или песни народов Пермского края, ответить на тест и убедить жюри, почему важно и нужно остаться в своём городе, крае, стране.

В конкурсе лэпбуков «Семейная хроника войны, посвящённой 75-летию Победы в ВОВ», участники постарались сделать уникальные наглядные пособия по истории Великой Отечественной, отразив при этом в каждой военный путь прадедушек-фронтовиков – танкистов, минометчиков, связистов.

Победу на муниципальном этапе конкурса разделили суворовец Максим Кузьмин и Агата Басина, учащаяся средней школы, именно они поедут на краевой конкурс «Ученик года-2020», который пройдет в Перми 28 и 29 февраля.

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