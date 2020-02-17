17.02.2020 (22:05)

В Пскове открылось первое в 2020 году совместное тактическое учение ВДВ России и сил специальных операций ВС Белоруссии

В Пскове, на базе гвардейского десантно-штурмового Черноморского имени Святого Благоверного князя Александра Невского полка псковского гвардейского соединения ВДВ, состоялось торжественное открытие совместного тактического учения Воздушно-десантных войск России и сил специальных операций вооруженных сил Республики Беларусь.

В ходе торжественного митинга состоялась церемония подъема государственных флагов Российской Федерации и Республики Беларусь, по традиции подразделения двух стран прошли торжественный маршем.

Выступая на церемонии, заместитель командира псковского десантно-штурмового соединения по воздушно-десантной подготовке гвардии полковник Роман Самохин отметил: «В ходе предстоящего учения личному составу предстоит выполнить ряд учебно-боевых задач, включающих в себя десантирование, захват объекта, совершение рейда, ведение оборонительного боя, что потребует от личного состава сводного подразделения приложить максимум усилий, продемонстрировав стойкость, выдержку и взаимовыручку».

Учение пройдет с 18 по 21 февраля на полигонах Струги Красные и Завеличье, а также площадке приземления Кислово.

Всего в учении будет задействовано более 350 военнослужащих, около 100 единиц боевой техники псковского гвардейского десантно-штурмового соединения и около 80 военнослужащих отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения ССО РБ, дислоцированного в Бресте.

Кроме того в учении задействованы два вертолета Ми-24 и восемь вертолетов Ми-8АМТШ Западного военного округа, а также четыре самолета Ил-76МД военно-транспортной авиации ВКС России.

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