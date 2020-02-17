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17.02.2020 (20:53)

Мурманские нахимовцы побывали на уроке мужества у воинов-интернационалистов

Первокурсники Мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища побывали на уроке мужества в Центре реабилитации и интеграции инвалидов войны Российского Союза ветеранов Афганистана. Мероприятие было приурочено ко  Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества,

Участники боевых действий в Афганистане активно занимаются патриотический воспитанием подрастающего поколения. Для нахимовцев была организована экскурсия в Музей боевой славы. На его стендах экспонируются материалы, посвященные Великой Отечественной войне, действиям ограниченного контингента советских войск в Афганистане, а также другим локальным конфликтам, в которых участвовали советские и российские военные. На выставках широко представлены образцы военной формы разных лет, вооружений, фотографии, документы, личные вещи участников боевых действий.

Особое место в музее занимает стена памяти с портретами жителей Мурманской области, погибших в локальных конфликтах. Нахимовцы познакомились с эксклюзивными снимками военных корреспондентов, наградами бойцов, а также приняли участие в викторине, блеснув знаниями военной истории.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот , Нахимовское училище , Социальное развитие , Среднее образование
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