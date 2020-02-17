17.02.2020 (20:45)

На космодроме Плесецк завершилась спартакиада ВКС

На Государственном испытательном космодроме Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области завершилась спартакиада Воздушно-космических сил, проведение которой в Год памяти и славы было посвящено 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Соревнования проводились по трём видам спорта: армейскому рукопашному бою, зимнему офицерскому троеборью, который включает в себя стрельбу, плавание и лыжную гонку, и армейскому биатлону.

В чемпионатах приняли участие 450 спортсменов из объединений, соединений, высших военных учебных заведений и воинских частей Воздушно-космических сил. В течение четырёх дней участники соревнований упорно боролись за звания лучших спортсменов ВКС.

Торжественная церемония награждения победителей спартакиады ВКС состоялась в Гарнизонном доме офицеров г.Мирного.

По итогам соревнований по армейскому рукопашному бою в командном зачёте первое место завоевали спортсмены Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» из г.Воронежа, вторую ступеньку пьедестала заняла команда Челябинского филиала ВУНЦ ВВС «ВВА», третье место

у Тверской Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К.Жукова.

По результатам чемпионата по армейскому рукопашному бою из 179 участников соревнований в данной спортивной дисциплине 21 военнослужащий подтвердили, и выполнили нормативы спортивного разряда «Кандидат в мастера спорта» и 7 человек выполнили 1-й спортивный разряд.

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