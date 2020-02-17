17.02.2020 (20:37)

Главную икону ВС РФ ожидают в Беломорской базе Северного флота

Главная икона ВС РФ «Спас Нерукотворный» перевезена из Трифонов-Печенгского монастыря на аэродром Североморск-1 для дальнейшей доставки в Архангельскую область к верующим военнослужащим Беломорской военно-морской базы и частей ПВО Северного флота.

«Спас Нерукотворный» и ковчег с мощами святых покровителей Российского воинства находился в самом северном монастыре России – Трифонов-Печенгском – с 14 по 17 февраля. На выходных к православным реликвиям прикоснулись сотни верующих военнослужащих отдалённых частей ПВО, морской пехоты и отдельной мотострелковой бригады Северного флота, а также члены их семей и жители Печенгского района Мурманской области.

При благоприятных метеорологических условиях завтра Главная икона ВС РФ будет перевезена в Архангельскую область, где её увидят военнослужащие Беломорской военно-морской базы, частей ПВО Северного флота и жители городов Архангельска и Северодвинска.

Справочно:

«Спас Нерукотворный» с ковчегом, где находятся мощи апостолов Петра и Андрея, святителя Николая Чудотворца, святых великомучеников Пантелеимона Целителя и Георгия Победоносца, великомученицы Варвары, преподобного Сергия Радонежского и святого праведного Федора Ушакова были привезены на Северный флот накануне Крещения военно-транспортной авиацией с Дальнего Востока. 21 января состоялся молебен в Свято-Андреевском Морском Кафедральном соборе. В мероприятии принял участие командующий Северным флотом Герой России вице-адмирал Александр Моисеев, представители командования флота и руководства Мурманской области. Затем икона была выставлена в мурманском Храме Спас-на Водах, в течение недели до 7 февраля икона находилась в исторической базе Северного флота – городе воинской славы Полярном, а затем в Гаждиево и в Трифонов-Печенгском монастыре.

После пребывания на Северном флоте реликвии будут переданы на территорию Западного военного округа. Накануне Дня защитника Отечества их доставят в Псков.

Главная икона ВС РФ начала свой путь из города-героя Севастополя. К ней прикоснулись верующие в Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Волгограде, Ставрополе, Краснодаре, Владикавказе, Астрахани, Челябинске, Екатеринбурге, Белогорске, Хабаровске, Владивостоке. После Северного флота святыню передадут в Западный военный округ. Планируется, что икона побывает в 120 городах, посетит более 150 храмов, 300 соединений и воинских частей, преодолев расстояние более чем 57 000 километров.

Икона «Спас Нерукотворный» будет размещена в Главном храме Вооружённых Сил Российской Федерации. Он возводится на добровольные пожертвования к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в военно-патриотическом парке «Патриот».

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