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17.02.2020 (20:29)

Курсанты ВКА имени А.Ф. Можайского стали победителями региональной олимпиады по теоретической механике

Команда Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского заняла первое место в региональной олимпиаде по теоретической механике, которая прошла в воскресенье, 16 февраля, в Санкт-Петербурге в стенах «главной кузницы» офицерских кадров космических войск ВКС.

В мероприятии приняли участие 34 представителя военных и гражданских вузов Санкт-Петербурга. Олимпиада проводилась в форме решения конкурсных заданий, состоящих из задач по статике, кинематике и динамике.

По результатам олимпиады почетное 3 место заняла команда Военного института (инженерно-технического) Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В.Хрулева, 2 место завоевала команда Балтийского государственного технического университета «Военмех» им. Д.Ф.Устинова, а победителями состязаний стали курсанты ВКА имени А.Ф.Можайского.

На торжественной церемонии подведения итогов олимпиады призеры и победители были награждены грамотами и дипломами. 

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Космические войска , Военная академия , Западный военный округ , Военное образование , Олимпиады , ВКС
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