17.02.2020 (20:20)

Команда КВН военных моряков из Балтийска примет участие в играх Западной лиги

16 февраля в Балтийске состоялся фестиваль КВН, посвященный Дню защитника Отечества. Участниками зимней серии игр стали 14 команд из средних образовательных школ и лицеев города Балтийска, традиционно в фестивале приняли участие военные моряки и гражданские специалисты соединений и частей Балтийской военно-морской базы.

На сцене гарнизонного дома офицеров команды школьников и военнослужащих состязались в умении искрометно шутить и раскрывать свое актерское мастерство в ироничных эпизодах из повседневной жизни.

Лучшим артистом стал капитан команды «10/10» лейтенант Вячеслав Тарасюк, лучшей артисткой фестиваля стала Ольга Ведищева из школьной команды «Прибабахи». Лучшей шуткой стал номер в исполнении ребят из школы № 6 г. Балтийска.

Гранпри фестиваля КВН в Балтийске взяла команда соединения охраны водного района, 1 место, Лицей №1, второе место осталось за командой ракетчиков, на третьем месте военные моряки из соединения надводных кораблей.

По результатам игр, команда соединения охраны водного района была приглашена в Западную лигу КВН. Об этом, подводя итоги, заявил председатель жюри президент Западной лиги Борис Гуревич.

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