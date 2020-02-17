17.02.2020 (20:13)

Три серебра завоевали досаафовские стрелки на турнире в Польше

В первой декаде февраля в польском городе Пуцк (Поморское воеводство) проходил традиционный международный турнир Zaslubinyzmorzem («Обрученный с морем») по стрельбе из пневматического оружия. В соревнованиях участвовали 186 спортсменов Польши, России, Белоруссии, Литвы и Украины.

Честь нашей страны отстаивала сборная команда Калининградской области в составе 14 человек. Из них 13 спортсменов представляли областной стрелково-спортивный клуб ДОСААФ, одна спортсменка – комплексную спортивную школу олимпийского резерва. Из спортсменов российской команды наилучший результат показал воспитанник Зои Карагадян Александр Белоусов, завоевавший второе место в двух финалах в упражнении ВП-60 (пневматическая винтовка, 10 метров, 60 выстрелов). В нынешнем году Александр перешел из младшей категории юношей в категорию «юниоры» (16-20 лет) и впервые за свою спортивную карьеру вышел в финал юниоров.

В этом же упражнении ВП-60, но в старшей категории «сеньоры», также завоевал «серебро» Артем Болдов, установивший новый рекорд области – 604,6 очка. Предыдущий тоже принадлежал Артему и составлял 602 очка. Спортсмен попал в число двенадцати лучших стрелков турнира «Zaslubinyzmorzem» и боролся за особую награду – серебряный перстень. В категории «сеньорки» в упражнении ВП-60 калининградские спортсменки тоже вышли в финал: Наталия Александрова заняла четвертое место, Зоя Карагадян – шестое.

Досаафовские спортсмены состязались и в упражнении Mix (пара смешанная). Пистолетная пара – Александр Крутелев и Светлана Наумова – смогла пройти квалификационный отбор и заняла пятое место. Они были в шаге от финала, поскольку по европейским правилам лишь четыре пары отбираются в финал. Винтовочная двойка – Александр Белоусов и Наталия Александрова – на шестой позиции.

«Наши стрелки участвуют в международном турнире по стрельбе из пневматического оружия в Пуцке с 2015-го года. С тех пор организаторы всегда приглашают калининградских спортсменов. Если шесть лет назад в команде было всего шесть человек, то в этом году уже 14 стрелков вышли на линию огня, чтобы сразиться с лучшими спортсменами Белоруссии, Польши и других европейских стран. Отрадно, что все члены сборной команды тренируются в нашем спортивном клубе ДОСААФ, большинство из них имеет высокую квалификацию кандидата в мастера спорта. Важно, что все они получают соревновательный опыт и учатся у именитых зарубежных спортсменов», — подчеркнул, подводя итог поездки в Польшу, руководитель команды, начальник Калининградского областного стрелково-спортивного клуба ДОСААФ Юрий Стрельцов

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