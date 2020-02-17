17.02.2020 (19:03)

Министр обороны России в рамках рабочей поездки в Белград посетил выставку, посвященную защите Сербии от бомбардировок НАТО в 1999 году

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в рамках рабочей поездки в Белград посетил выставку «Оборона-78», посвященную защите Сербии от агрессии НАТО и вспомнил о последствиях бомбардировок.

Выставка разделена на восемь интерактивных и мультимедийных композиций. В экспозиции широко использованы документальные материалы и видеозаписи бомбардировок Югославии и боевых действий в Косово. Многие из них представлены общественности впервые.

Сергей Шойгу, который, будучи главой МЧС России, во время бомбардировок НАТО неоднократно посещал Белград и руководил российской операцией по оказанию помощи пострадавшим, когда все гуманитарные организации покинули страну, рассказал, что в зале, где он сегодня встречался с Министром обороны Сербии Александаром Вулиным, он бывал не раз во время оказания помощи стране, пострадавшей от бомбардировок НАТО.

«Вы, когда говорили, я сидел, вспоминал этот зал много лет назад, я здесь встречался со многими, не буду перечислять фамилии, — обратился глава российского военного ведомства к своему сербскому коллеге. — Конечно, я помню то время, когда в Сербии свет включали по часам. Сегодня это, конечно, совсем другая страна, благодаря вашим заслугам, заслугам президента и правительства. И это нас, как ваших друзей, не может не радовать».

Говоря об отношениях России и Сербии, Сергей Шойгу отметил, что народы двух стран на протяжении столетий плечом к плечу сражались с общими врагами: вместе воевали за освобождение Балкан в XIX веке, отстаивали их независимость в XX веке. Россия поддерживала Сербию во время натовских бомбардировок в 1999 году.

«Агрессия НАТО против Югославии привела не только к провозглашению в одностороннем порядке независимости Косово, но и к тяжёлым последствиям — жертвам среди мирного населения, разрушению инфраструктуры и экономическому кризису», — подчеркнул глава российского военного ведомства.

Справочно:

Бомбардировки Югославии начались 24 марта 1999 года. Решение об операции принял генеральный секретарь НАТО Хавьер Солана. По данным сербских специалистов, за три месяца бомбардировок Югославии силами НАТО на территорию Сербии было сброшено 15 тонн обедненного урана.

В результате весной 1999 года Белград оказался в международной блокаде, так как из-за бомбардировок НАТО страну покинули все международные гуманитарные организации.

Уже в мае Россия под руководством главы МЧС Сергея Шойгу начала гуманитарную операцию. Десятки грузовиков МЧС России доставляли гуманитарные грузы в пункты размещения беженцев, так как транспортные компании других государств отказались выполнять эту миссию из-за риска оказаться под ударами натовской авиации.

Россия также направила в Сербию аэромобильный госпиталь с 42 медиками, необходимым оборудованием и запасом медикаментов, который был развернут на окраине города Прокупле. Помощь была оказана более 3 тыс. человек.

По воспоминаниям сотрудников МЧС, госпиталь сыграл роль «живого щита»: натовцы не решались наносить ракетно-бомбовые удары по этому району.

Госпиталь проработал около двух месяцев, а затем российские медики вернулись на Родину, оставив госпиталь, его оборудование и медикаменты в дар сербскому народу.

Кроме того, в июле-августе 1999 года группа экспертов МЧС совместно с коллегами из Швейцарии и Греции обследовала свыше 40 различных объектов в Сербии и Косово, которые подвергались ракетно-бомбовым ударам авиации НАТО. Тогда же была обследована местность на площади более 50 га в районе города Вране, где активно применялись снаряды с обедненным ураном.

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