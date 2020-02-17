17.02.2020 (19:34)

Главе российского военного ведомства генералу армии Сергею Шойгу присвоено звание почетного доктора университета обороны Сербии

Министру обороны Российской Федерации генералу армии Сергею Шойгу присвоено звание почетного доктора университета обороны Министерства обороны Сербии. Звание присваивается за выдающиеся научные или общественные заслуги, содействие в развитии высшего образования, науки и технологий.

«Своей деятельностью Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу внёс неизмеримый вклад в развитие двусторонних отношений в сфере обороны, в том числе военного образования», — сказал ректор университета Горан Радованович на торжественной церемонии.

По его словам, в России получили военное образование более 50 военнослужащих Сербии, в том числе преподаватели университета обороны. В свою очередь свой богатый опыт и знания, полученные в России, они передают другим сербским военнослужащим.

Министр обороны Сербии Александар Вулин поблагодарил Сергея Шойгу за оказанную честь. «Вы оказали нам честь тем, что мы можем называть Вас своим, и что наши курсанты смогут с гордостью говорить о Вас, как о человеке, у которого есть чему поучиться», — сказал глава сербского военного ведомства.

Он отметил, что благодаря Министру обороны России и Верховному главнокомандующему Вооруженными Силами Российской Федерации – Президенту РФ Владимиру Путину российские войска стали сильной, мощной армией, способной сохранять мир. «Вы создали высокотехнологичную армию, которая использует самые современные технологии и стратегии, которая защищает каждого своего военнослужащего», — отметил Александар Вулин, добавив, что Российская армия способна действовать в любой точке мира и оборонять друзей и союзников.

В свою очередь Сергей Шойгу поблагодарил университет за оказанную честь стать почётным доктором одного из престижнейших учебных заведений Сербии. «Благодарю вас за высокую оценку моего труда и присвоение звания почётного доктора университета обороны. Буду и впредь делать всё возможное для укрепления дружественных связей между народами и армиями России и Сербии», — подчеркнул глава российского военного ведомства.

Сергей Шойгу рассказал, что ежегодно растёт количество двусторонних мероприятий по линии министерств обороны. «На регулярной основе проводятся совместные учения видов и родов войск. Набирает обороты взаимодействие в области военного образования. Неизменно увеличивается число подготовленных в России для сербских Вооружённых сил высококлассных специалистов», — сообщил Министр обороны России.

По словам Сергея Шойгу, динамичному развитию военного сотрудничества двух стран способствуют давние глубокие связи и духовная близость двух народов. Он отметил, что сегодня Сербия налаживает новую жизнь, при этом значительная часть общества сплотилась вокруг руководства страны, которое в непростых условиях ведёт самостоятельную внешнюю политику.

«В том числе поддерживает Россию в вопросах противодействия намеренному искажению событий Второй мировой войны, попыткам отдельных стран переписать наше героическое прошлое, навязать в кумиры приспешников нацизма, реабилитировать фашизм», — обратил внимание собравшихся Министр обороны РФ.

По мнению Сергея Шойгу, совместная борьба против гитлеровцев и их пособников стала важной вехой в отношениях между двумя странами. «Поэтому особенно ценно, что на параде Победы 9 Мая российские и сербские военнослужащие пройдут по Красной площади в едином строю», — добавил глава российского военного ведомства.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице