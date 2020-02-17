17.02.2020 (18:35)

Военнослужащие ЦВО подготовят к 9 Мая книгу, посвященную уральским разведчикам-мотоциклистам

Военнослужащие разведывательного управления Центрального военного округа (ЦВО) совместно с представителями поисковых отрядов Свердловской области подготовят исторический труд — книгу «Разведка Урала в годы Великой Отечественной войны», посвященную боевому пути и героям 7-го отдельного мотоциклетного разведывательного батальона Уральского добровольческого танкового корпуса.

В книге, которую планируется завершить к 9 Мая, будут представлены уникальные фотографии разведчиков-мотоциклистов, их командиров, письма с фронта, повестки и другие значимые документальные свидетельства военного времени. Отдельную главу посвятят разведчикам, удостоенным звания Героя Советского Союза и полным кавалерам ордена Слава.

7-й отдельный гвардейский мотоциклетный батальон был сформирован в феврале 1943 года на территории Октябрьского района Свердловска и оснащён боевыми мотоциклами М-72 Ирбитского мотоциклетного завода и бронемашинами БА-64 с Горьковского автозавода. Общая численность батальона составляла 285 человек.

Мотоциклетный батальон был укомплектован рядовыми и сержантами за счёт добровольцев через горвоенкоматы, райвоенкоматы и райкомы ВКП(б). В офицерском составе в большинстве своём были испытанные в боях командиры. Личный состав батальона состоял преимущественно из рабочих заводов Свердловска и Свердловской области. Каждый экипаж состоял из водителя, автоматчика и радиста. Полигоном для подготовки стал парк имени Маяковского в Свердловске (сейчас — ЦПКиО имени Маяковского города Екатеринбурга).

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