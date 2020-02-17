17.02.2020 (18:16)

Более 1,5 тыс. человек посетили выставку «История России в орденах, медалях и знаках» в Военной академии Генштаба

Более 1,5 тыс. человек посетили выставку «История России в орденах, медалях и знаках» в Военной академии Генерального штаба ВС РФ. Ранее экспозицию в торжественной обстановке открыл Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу, а первыми посетителями стали участники оперативно-мобилизационного сбора руководящего состава Вооруженных Сил.

Также выставку посетили слушатели академии из России и почти 20 зарубежных стран, представители научного и преподавательского сообщества, ветераны, суворовцы, юнармейцы и гости военного вуза.

Впервые в экспозицию вошли все награды, учрежденные за более чем 300 лет истории Отечества, от первых медалей времен Петра I до ордена святого апостола Андрея Первозванного, учрежденного им же и восстановленного в 1998 году. К каждому ордену приложена выписка из Статута (Положения) с информацией о дате учреждения и количестве врученных наград.

Выставка была организована при содействии Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил и посвящена 75-летию Победы.

Справочно:

Военная академия Генерального штаба ВС РФ — одно из старейших военных учебных заведений России. За выдающиеся заслуги в подготовке военных кадров вуз награжден орденами Ленина, Боевого Красного Знамени, Суворова I степени и Кутузова, а также 12 знаками отличия зарубежных стран.

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