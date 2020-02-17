17.02.2020 (17:55)

Военные врачи изучают возможности экзоскелета для послеоперационной реабилитации пациентов

В клинике военной травматологии и ортопедии Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова (ВМА) изучают возможности экзоскелета для успешной послеоперационной реабилитации пациентов.

Коллектив кафедры и клиники военной травматологии и ортопедии ВМА под руководством главного травматолога Министерства обороны Российской Федерации доктора медицинских наук профессора В. Хоминца выполняет научно-исследовательскую работу по изучению возможностей и внедрению технологий роботизированной экзореабилитации пациентов, которым была проведена ортопедическая операция на суставах нижних конечностей.

Исследования выполняются с использованием современного отечественного медицинского экзоскелета Exoatlet. Клинические наблюдения велись у пациента через три недели после операции эндопротезирования правого коленного сустава.

У мужчины было нарушение опороспособности нижней конечности и стереотипа ходьбы. После 8 занятий в экзоскелете пациент уверенно опирается на ногу, не хромает, может свободно передвигать без костылей.

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