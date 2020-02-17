17.02.2020 (17:20)

Малый ракетный корабль «Одинцово» приступил к швартовным испытаниям

Малый ракетный корабль проекта 22800 «Одинцово», построенный на петербургском судостроительном заводе «Пелла», приступил к швартовным испытаниям, в ходе которых будет проверена работа ряда систем жизнеобеспечения, радионавигационных систем, главной энергетической установки и систем связи.

Предполагается, что заводские ходовые испытания корабля начнутся в апреле текущего года.

МРК «Одинцово» является первым серийным кораблем проекта 22800, на котором установлен зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-М». Водоизмещение корабля – 800 тонн, длина корпуса – 67 метров, ширина – 11 метров. Скорость – 30 узлов, дальность плавания – 2500 миль, автономность – 15 суток. Энергоустановка МРК – отечественная. В нее входят три дизеля М-507Д-1 и три дизель-генератора ДГАС-315.

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