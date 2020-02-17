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17.02.2020 (17:41)

Переброску на 600 км отработают подразделения ПВО ЦВО в Сибири

Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) 41-й общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО) приступили к совершению марша протяженностью более 600 км на полигон Бийский в Алтайском крае для участия в лагерном сборе.

Переброска подразделений ПВО в назначенный район выполняется комбинированным способом: своим ходом в составе колонн до станции погрузки, а затем на железнодорожном транспорте. В марше задействованы ЗРК «Бук-М2», ЗРК «Оса», ЗСУ-23-4 «Шилка», ЗРК «Стрела-10» и другая штатная техника, стоящая на вооружении подразделений ПВО в Сибири. Для избежания повреждений дорожного покрытия на дорогах общественного пользования гусеничная техника перевозиться с использованием тяжелых тралов.

На полигоне военнослужащие отработают вопросы боевой подготовки и выполнят учебные задачи по прикрытию воздушного пространства в зоне ответственности и отражению нападения условного противника на важные стратегические объекты.

Лагерный сбор будет проходить в течение месяца. В нем будет задействовано более 1000 военнослужащих и свыше 150 единиц военной техники.

41-я ОА Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской и Иркутской областей, Алтайского края, а также Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
ПВО , Центральный военный округ
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