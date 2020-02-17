17.02.2020 (17:39)

Российские артиллеристы уничтожили «противника» на учениях в высокогорье Таджикистана

Российские минометчики 201 военной базы уничтожили условного противника контрбатарейной стрельбой на учениях в высокогорье Таджикистана.

По замыслу учения, противник, используя складки местности, укрылся в ложбине гор, оборудовав огневые позиции для ведения артиллерийского огня по военным объектам базы. Проведя воздушную разведку местности, комплексы беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» определили координаты орудий противника и своевременно передали данные на командный пункт. Получив целеуказания, российские расчеты 120-миллиметровых минометов «Сани» из закрытых огневых позиций нанесли сосредоточенные залпы по целям, имитирующим позиции условного противника на удалении до 5 километров. Корректировку огня и поражение целей вели артиллерийские корректировщики с наблюдательного поста, расположенного на господствующей высоте. Также в ходе учений расчеты отработали задачи артиллерийской поддержки мотострелковых подразделений при зачистке района местности, находящейся под контролем условного противника.

В однодневном учении, которое состоялось 17 февраля приняли участие около 500 военнослужащих мотострелковых и артиллерийских подразделений и более 70 единиц вооружения и военной техники.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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