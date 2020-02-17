17.02.2020 (17:37)

Экипажи армейской авиации ЦВО поразили более 20 наземных целей в ходе учения на Урале

Летчики армейской авиации Центрального военного округа (ЦВО) в рамках показного летно-тактического учения отработали обнаружение и уничтожение более 20 целей, имитирующих наземных силы противника на полигоне в Курганской области.

Экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8МТВ5-1 и Ми-24П вылетели в район предполагаемого сосредоточения сил условного противника, отработали вопросы аэронавигации, проведения воздушной разведки, определения координат целей и нанесения огневого поражения.

Вертолеты двигались на предельно малых высотах — до 30 метров. Летчики выполнили маневры по уходу от средств противовоздушной обороны. После визуального обнаружения целей, имитирующих легкобронированную технику противника, экипажи совершили пуски неуправляемых авиационных ракет и поразили цели с помощью пушечного вооружения.

Особенность учения заключалась в том, что экипажи выполняли боевые пуски с предельно малых высот, используя естественные укрытия при заходе на цель.

В мероприятии были задействованы около 15 транспортно-боевых вертолетов Ми-8МТВ5-1 и Ми-24П.

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