17.02.2020 (17:04)

Взаимодействие военных ведомств России и Сербии вышло на принципиально новый уровень

Россия будет стараться сохранить темп сотрудничества с Сербией в военной сфере, которое вышло на принципиально новый уровень, заявил Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу на встрече с главой военного ведомства Сербии Александаром Вулиным в Белграде.

«Взаимодействие оборонных ведомств России и Сербии вышло на принципиально новый уровень. Со своей стороны приложим все усилия к тому, чтобы сохранить набранный темп развития отношений в военной сфере», — сказал Сергей Шойгу.

Он поблагодарил Александара Вулина за вклад в развитие военного сотрудничества между двумя странами.

«Нельзя не отметить серьёзную работу, проделанную за последние годы руководством республики и Вами лично, по усовершенствованию системы безопасности и повышению обороноспособности страны», — сказал глава российского военного ведомства.

Министр обороны России также отметил, что сильная армия — гарант суверенитета государства. Граждане Сербии по праву могут гордиться своими Вооружёнными силами.

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