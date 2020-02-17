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17.02.2020 (16:35)

Сербских военнослужащих ждут на параде в честь 75-летия Великой Победы, который пройдет 9 мая на Красной площади

Сербских военнослужащих ждут на параде в честь 75-летия Великой Победы, который пройдет 9 мая на Красной площади в Москве. Об этом сообщил Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу на встрече с главой военного ведомства Республики Сербия Александаром Вулиным в Белграде.

«В этом году мы отмечаем 75-ю годовщину окончания Второй мировой войны. Героические усилия наших предков, сражавшихся плечом к плечу, обеспечили общую победу над нацистами и их пособниками. Ждём 9 мая в Москве президента Вучича, Вас и сербских военнослужащих для участия в параде на Красной площади», — сказал Сергей Шойгу.

«И я уверен, ваш воинский контингент, как всегда, пройдет очень достойно по Красной площади, по той самой площади, по которой в 1945 году шли победители», — подчеркнул Министр обороны России.

В свою очередь Александар Вулин сообщил, что в военном параде в Москве будут участвовать 75 сербских военнослужащих.

Также военная делегация Сербии примет участие в открытии мемориальной галереи «Дорога памяти» Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации, строящегося в подмосковном парке «Патриот».

Кроме того, Александар Вулин поблагодарил главу российского военного ведомства за предоставленную возможность выступать художественному ансамблю Министерства обороны Сербии имени Станислава Бинички вместе с Ансамблем песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова.

Сергей Шойгу также поздравил коллегу и весь сербский народ с национальным праздником — Днём государственности Сербии.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Министр обороны , Военные парады , Международная деятельность
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