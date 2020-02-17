17.02.2020 (16:45)

В КВЦ «Патриот» состоялся турнир по русскому бильярду между ветеранами и сотрудниками силовых ведомств

В бильярдном клубе Офицерского собрания «Честь имею» Конгрессно-выставочного центра «Патриот» прошёл турнир по русскому бильярду между ветеранами и сотрудниками МЧС России, Вооруженных Сил РФ, Воздушно-десантных войск РФ, ЦС ВДПО, посвященный памяти генерал-лейтенанта внутренней службы Виктора Климкина.

Турнир проходил в несколько этапов. В первый день был проведен отборочный турнир за право войти в состав командного первенства, в играх приняли участие 10 команд. Показавшие наилучшие результаты, получили право разыграть между собой Кубок победителя в командном турнире 15 февраля. По результатам игры призовые места распределились следующим образом: первое место заняли ветераны ВДВ, второе место - ветераны МЧС, третье место разделили между собой команды «Седьмая луза» и «Ветераны ГУ МЧС Московской области».

Победителем «VIP турнира», который был проведен среди высших офицеров Вооружённых Сил, специальных служб и ведомств, стал ветеран Вооружённых Сил Российской Федерации генерал-майор Юрий Нечаев.

Второе место завоевал ветеран МЧС генерал-лейтенант Ю. Ненашев, третье место разделили ветеран МЧС генерал-майор Ю. Кузнецов и ветеран МЧС генерал-майор А. Басулин.

В турнире за личное первенство между ветеранами и сотрудниками МЧС России, ВС РФ, ВДВ РФ, ЦС ВДПО чемпионом стал представитель Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» майор В. Пономарёв.

Серебро завоевал М. Андреев – представитель и спонсор этого турнира.

Бронзовыми призерами стали ветеран ГРУ генерал-майор Г. Золотарёв и представитель академии ГПС МЧС подполковник внутренней службы А. Мирзаянц.

Справка:

Традициям русского бильярда более трех веков. Этот спорт был и остается одним из любимых у офицеров как Русской Императорской, так и Советской армий. Среди знаменитых отечественных бильярдистов – Петр I, Александр Пушкин, Лев Толстой, Александр Колчак, Георгий Жуков, Иосиф Джугашвили, Клим Ворошилов, Юрий Гагарин и другие. Военные бильярдные турниры регулярно проходили как в Российской Империи, так и в Советском Союзе. Традиция продолжает жить и в современной России.

Открытие офицерского собрания «Чести имею» в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» состоялось 6 ноября 2018 года и было приурочено ко Дню сухопутных войск, во время которого в бильярдном клубе прошёл и первый турнир по русскому бильярду на приз Министерства обороны.

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