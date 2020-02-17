17.02.2020 (16:42)

Снайперские пары Каспийской флотилии принимают участие в отборочном этапе конкурса АрМИ-2020 «Снайперский рубеж» в Краснодарском крае

Снайперские пары полка морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) принимают участие во втором отборочном этапе конкурса «Снайперский рубеж». Соревнования проходят в рамках подготовки к Армейским международным играм (АрМИ-2020) в Краснодарском крае на полигоне Молькино.

В ходе соревнований военнослужащим предстоит выполнить упражнения по приведению оружия к бою, ориентированию и передвижению на незнакомой местности. Преодолеть дистанцию в 1 км с препятствиями, такими как стена, рукоход, ров, заграждения из колючей проволоки, переноска тяжелых ящиков с боеприпасами. Провести разведку целей и определить дальность до них на дистанциях от 500 до 1300 м в различных погодных условиях, как днем, так и ночью.

Также на огневых рубежах команде снайперов КФл предстоит продемонстрировать свои навыки корректирования огня с применением приборов наблюдения и прицеливания, стрельбы из пистолета Макарова и снайперских винтовок СВД и СВД-С, корректирование огня с применением приборов наблюдения и прицеливания.

Завершающим этапом конкурса станет трёхкилометровый марш-бросок и поражение мишеней на предельно дальних расстояниях.

Конкурс «Снайперский рубеж» пройдет с 17 по 21 февраля с.г.

Справочно:

В конкурсе «Снайперский рубеж» на территории Южного военного округа принимают участие снайперские пары из Чечни, Дагестана, Северной Осетии и Южной Осетии, всего около 50 военнослужащих ЮВО.

Программа игр АрМИ-2020 состоит из 31 конкурса и проводится в 11 странах мира - Азербайджане, Армении, Белоруссии, Индии, Иране, Казахстане, Китае, Монголии, России, Узбекистане и впервые в Шри-Ланке. Ожидается, что на АрМИ-2020 этим летом съедутся 250 команд общей численностью более 6 тыс. человек.

За 5 лет в играх приняло участие свыше 20 тыс. представителей армий 40 стран.

В 2020 году приглашения отправлены 90 государствам, в том числе странам НАТО.

Всего ежегодно в играх принимает участие около 50 тыс. военнослужащих.

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