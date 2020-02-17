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17.02.2020 (16:40)

В горах Армении начались занятия по межвидовому взаимодействию между разведчиками двух стран

На горном альпийском полигоне Памбак Минобороны Армении началась подготовка военнослужащих разведывательных подразделений двух стран по межвидовому взаимодействию в «экстремальных» климатических условиях.

Военнослужащие Южного военного округа и Вооруженных Сил Армении отрабатывают двусторонние задачи по специальной и тактической подготовке, вождению бронетехники, выполняют упражнения учебных стрельб из стрелкового, специального оружия и вооружения боевых машин.

В горных условиях особое внимание уделяется индивидуальной подготовке разведчиков, применению технических средств разведки, в том числе комплексов разведки, управления и связи «Стрелец», лазерных приборов, освоению приемов выживания, маскировки и ориентирования.

Завершится двусторонняя подготовка проведением тактико-специального учения, конкурсов на лучшего разведчика, механика-водителя, стрелка-снайпера, разведывательную группу среди военнослужащих двух стран.

В горно-альпинистской подготовке принимают участие более 300 военнослужащих и задействовано около 50 единиц военной специальной техники, в том числе комплексы беспилотной авиации.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Международные учения , Армения
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