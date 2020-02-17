17.02.2020 (16:38)

В Армении сотрудники ВАИ провели открытые уроки по безопасности дорожного движения с российскими школьниками

Сотрудники 216-й военной автомобильной инспекции (ВАИ) и офицеры российской военной базы в Армении провели в школах Минобороны России открытые уроки по знанию и соблюдению правил дорожного движения (ПДД).

В школах Ереванского и Гюмрийского гарнизонов военнослужащие обсудили со школьникам основные нарушения пешеходов, создающие предпосылки дорожно-транспортных нарушений ПДД на дорогах. Сотрудники ВАИ довели основные требования соблюдения правил поведения на дорогах и использования средств безопасности, передвигаясь в транспорте в роли пассажиров.

К ежегодным занятиям по предупреждению дорожно-транспортных происшествий привлечено более 300 детей военнослужащих из Ереванского и Гюмрийского гарнизонов.

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