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17.02.2020 (16:37)

Альпинисты ЮВО в Карачаево-Черкесии готовятся к отборочным этапам конкурса «Эльбрусское кольцо»

В высокогорном районе Карачаево-Черкесии военнослужащие горного мотострелкового соединения Южного военного округа начали готовиться к отборочному этапу конкурса среди горных подразделений «Эльбрусское кольцо», в рамках АрМИ-2020.

Военным альпинистам в полной экипировке весом более 40 кг предстоит преодолеть маршруты протяженностью около 90 км и совершить восхождение на вершину горы Пастухова, высота которой составляет 2782, м и на месте продемонстрировать свои навыки в ориентировании, наведении навесной переправы через горную реку, выживании в экстремальных условиях.

 Главным экзаменом для лучшего высокогорного подразделения ЮВО станет прохождение полосы препятствий, которая представляет собой спуски и подъёмы по горным склонам, разрушенный мост, переход ручья по выступающим камням, навесную переправу в виде натянутой веревки и др. Один из этапов полосы заключается в переноске ящика для боеприпасов весом 24 кг.

В рамках подготовки к конкурсу военнослужащие также отработают вопросы проведения спасательных работ и транспортировки пострадавшего.

Всего в мероприятиях специальной подготовки задействовано более 100 военнослужащих и свыше 10 единиц военной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , АрМИ , Эльбрусское кольцо
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