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17.02.2020 (16:35)

Экипажи кораблей Каспийской флотилии провели учения по борьбе за живучесть

Экипажи кораблей Каспийской флотилии (КФл) провели в Астраханской области учение по борьбе за живучесть.

На территории корабельного соединения КФл, в месте стоянки, военнослужащие аварийно-спасательных групп (АСГ) отработали действия по ликвидации очага возгорания на кораблях и судах обеспечения, а также устранению поступления забортной воды и восстановлению пробитого корпуса.

Замыслом учения по борьбе за живучесть корабля было предусмотрено выполнение задач по двум сценариям – устранению пробоины ниже ватерлинии и ликвидации очага возгорания в одном из отсеков корабля.

Учение корабельных АСГ проходило как в светлое, так и в темное время суток, каждый член экипажа был проверен командованием на знание своих функциональных обязанностей по действиям в аварийных ситуациях и умений выполнения практических действий по ликвидации аварийных ситуаций на борту корабля.

Экипажи также отработали тренировочные мероприятия в сложных метеоусловиях, им было необходимо устранить пробоины с одновременным тушением очага возгорания в условиях сильной штормовой качки, максимально приближенным к реальным.

В учении были задействованы аварийные партии надводных кораблей и судов обеспечения флотилии, дислоцирующихся в Астраханской области.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Каспийская флотилия , Южный военный округ
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