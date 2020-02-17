17.02.2020 (16:33)

Более 200 спортсменов из трех регионов страны разыграли Кубок ЦВО по лыжным гонкам

В Екатеринбурге на лыжной базе спортивного центра ЦСКА прошел 27-й Кубок Центрального военного округа (ЦВО) по лыжным гонкам, посвящённый памяти Героя Советского Союза Юрия Исламова.

В соревнованиях приняли участие более 200 военнослужащих от соединений и воинских частей ЦВО, курсанты военных вузов, воспитанники Екатеринбургского суворовского военного училища (СВУ), а также представители спортивных клубов из Свердловской, Челябинской и Тюменской областей.

Участники разыграли комплекты наград среди женщин и мужчин в нескольких возрастных категориях в личном и командном первенствах.

Женщины и представители младших возрастных категорий соревновались на дистанции в 5 тыс. метров, мужчины выявляли сильнейшего на 10 тыс. метрах.

Для спортсменов Екатеринбургского суворовского военного училища эти соревнования стали подготовительными, они провели контрольные старты и проверили свою спортивную форму в официальных соревнованиях перед участием в чемпионате Вооруженных Сил Российской Федерации по лыжным гонкам.

В командном первенстве среди мужчин и женщин первые места заняли спортсмены Уральского федерального университета, а в личном первенстве лучшими стали подопечные спортивных школ Свердловской области.

Справочно:

Герой Советского Союза Юрий Исламов был призван в армию из Свердловской области в 1986 году. 31 октября 1987 года в Афганистане на тропе близ кишлака Дури группа спецназа «Каспий» под командованием старшего лейтенанта Олега Онищука, в которую входил и Юрий Исламов, остановила для досмотра караван полный оружия и боеприпасов. В ходе завязавшегося боя душманы подтянули подкрепление. Группа спецназа была окружена, стала пробиваться сквозь кольцо врага. Юрий остался для прикрытия группы. Когда закончились патроны, он отбивался гранатами, оставив последнюю для себя и окруживших его врагов.

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