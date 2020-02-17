17.02.2020 (16:28)

На Балтийском флоте начался учебный сбор с командирами батальонов

В Калининградской области под руководством командующего Балтийским флотом адмирала Александра Носатова начался учебно-методический сбор с командирами батальонов и их заместителями.

В сборе принимают участие более 300 офицеров. Для обеспечения учебного процесса задействовано около 50 единиц гусеничной и колесной техники. Основная цель сбора — повысить профессиональную подготовку командного состава, уровень его методического мастерства, довести необходимые требования по основным предметам обучения.

Офицеры должны будут подтвердить свои профессиональные качества, сдадут зачеты по разведывательной, тактической, инженерной, технической подготовке и другим дисциплинам, а также на практике освоят новые методики обучения подчиненных.

В ходе теоретических и практических занятий офицерам доведут передовые методики и требования по организации боевой учебы с учетом особенностей применения войск в современных вооруженных конфликтах.

Во время занятий офицерам продемонстрируют, как правильно организовать комплексные тактико-огневые занятия, выполнить мероприятия по приведению подразделений в высшие степени боевой готовности, действовать в условиях применения противником оружия массового поражения, управлять огнем подразделений в современном общевойсковом бою.

В сборе будут задействованы подразделения технического обеспечения, эвакуации и ремонта боевой техники, а также полевой медицинский пункт, на базе которого санинструкторы отработают задачи оказания первой медицинской помощи условно раненых военнослужащих.

Плановое мероприятие продлится несколько дней.

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