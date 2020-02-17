17.02.2020 (16:17)
Более 500 гранатометчиков ЦВО уничтожили танки и джихад-мобили условного противника в Поволжье
Более 500 гранатометчиков Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили танки и джихад-мобили условного противника в ходе учения на Рощинском и Тоцком полигонах в Самарской и Оренбургской областях.
По замыслу мероприятия, противник при поддержке танков и джихад-мобилей перешел в наступление с целью занять выгодные позиции и захватить небольшой населенный пункт. Расчеты 30-мм автоматических гранатомётов АГС-17 «Пламя» развернулись на позициях, открыли огонь на расстояния до 1,4 тыс. м и отсекли живую силу от бронетехники, тем самым сорвав наступление противника. После этого к уничтожению условного незаконного вооруженного формирования приступили мотострелки, вооруженные гранатометами РПГ-7В.
Всего военнослужащие выполнили свыше 250 огневых задач, не менее половины из них отрабатывалось в ночное время.