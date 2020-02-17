Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

17.02.2020 (14:30)

Марш-бросок Воздушно-десантных войск, посвященный 75-летию Великой Победы и 90-летию со дня образования ВДВ, завершился в Городе воинской славы Наро-Фоминске

Сегодня, 17 февраля, гвардейцы-десантники преодолели последние километры марш-броска, посвященного 75-летию Великой Победы и 90-летию со дня образования Воздушно-десантных войск и прибыли в Город воинской славы Наро-Фоминск.

Горожане тепло встречали десантников хлебом и солью. В торжественной обстановке представители командования ВДВ, администрации города, ветеранских и общественных организаций вручили памятные подарки отличившимся военнослужащим.

Всего в комбинированном марш-броске, маршруты которого преодолевались на лыжах и пешком из-за отсутствия снежного покрова, приняли участие 8 команд по 30 военнослужащих. В их числе 7 команд представляли гвардейские соединения и воинские части ВДВ и одна команда была подобрана из курсантов Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова.

Порядка 250 военнослужащих «крылатой гвардии» в ходе марш-броска посетили более 100 городов и населенных пунктов, где были проведены патриотические мероприятия, концерты, показательные выступления и уроки мужества в учебных заведениях.

Общая протяженность марш-броска составила почти 8 тысяч километров. Маршрут пролегал через 4 города-героя (Новороссийск, Смоленск, Тула, Волгоград) и 19 городов воинской славы (Ростов-на-Дону, Старый Оскол, Малоярославец, Наро-Фоминск, Псков, Великие Луки, Ржев, Вязьму, Ельню, Можайск, Белгород, Курск, Орел, Брянск, Козельск, Волоколамск, Тверь, Воронеж и Елец).

В среду, 19 февраля, на площади у Вечного огня в Парке Победы на Поклонной горе пройдет чествование участников марш-броска.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В рамках комбинированного марш-броска команд ВДВ в честь 75-летия Великой Победы и 90-й годовщины со Дня образования Воздушно-десантных войск, Камышинские десантники прибыли в г. Новомосковск Тульской области
Преодолев более 1000 километров, в рамках комбинированного марш-броска команд ВДВ в честь 75-летия Великой Победы и 90-й годовщины со Дня образования Воздушно-десантных войск, команда Ивановского гвардейского соединения ВДВ прибыла в г. Дубну Московской области
Псковские десантники и военнослужащие ССО из Республики Беларусь провели занятия по огневой подготовке в рамках боевого слаживания подразделения
Десантники из Ивановского воздушно-десантного соединения ВДВ отработали прыжки с парашютом из самолета Ил-76

Метки:
Воздушно-десантные войска
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false