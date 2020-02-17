17.02.2020 (15:21)

Руководство и личный состав Михайловской военной артиллерийской академии поздравили участницу Великой Отечественной войны со 100-летним юбилеем

Руководство и личный состав Михайловской военной артиллерийской академии (Санкт-Петербург) поздравили участницу Великой Отечественной войны, ветерана труда Зою Трофимовну Зиновьеву со 100-летини юбилеем.

На торжественном приёме в честь ветерана начальник академии генерал-лейтенант Сергей Баканеев отметил, что Зоя Трофимовна является примером беззаветного служения Родине, а ее достойная жизнь и деятельность — образец для молодого поколения.

«Очень Вам благодарен за встречи с курсантами. Они являются знаменательным событием для нас», — сказал Сергей Баканеев и пожелал ветерану здоровья, счастья и благополучия.

Война вписала в биографию Зои Трофимовны Зиновьевой тяжелые страницы. В годы войны отказавшаяся от эвакуации 20-летняя студентка института советской торговли осталась защищать любимый город. После начала войны в районе Кингисеппа она строила оборонительные сооружения. С 1942 года служила в военно-восстановительных войсках Ленинградского фронта. Вместе с другими девушками на «Дороге жизни» Зоя Трофимовна выполняла тяжелые погрузочные работы. После войны продолжила работать по профилю обучения. Ветеран активно участвует в военно-патриотическом воспитании молодёжи и общественной жизни Санкт-Петербурга.

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