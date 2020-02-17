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17.02.2020 (15:18)

В проекте «Дорога памяти» на территории пяти регионов России уже приняли участие более 3 тыс. военнослужащих танковой армии ЗВО и членов их семей

На территории пяти регионов Российской Федерации более 3 тыс. военнослужащих гвардейской танковой армии ЗВО и членов их семей уже приняли участие в проекте «Дорога памяти».

Для оцифровки фотографий красноармейцев и тружеников тыла, а также различных документов и писем с фронта развернуто свыше 25 пунктов загрузки данных, в том числе в военных комиссариатах. На этих точках любой желающий может предоставить информацию о своих родственниках. На сегодняшний день порядка 1,7 тыс. военнослужащих и членов их семей внесли данные самостоятельно на интернет-портале «Дорога памяти».

После обработки все информационные материалы и фотографии фронтовиков разместят в мультимедийной галерее «Дорога памяти» филиала Центрального музея Минобороны на территории Главного храма Вооруженных Сил России. Музей начнет свою работу в 2020 году в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне

Всероссийская акция проводится в целях увековечивания памяти погибших при защите Отечества в годы Великой Отечественной войны, а также в рамках реализации мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Танковые войска , Западный военный округ , Увековечение памяти павших при защите Отечества
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