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17.02.2020 (14:33)

Министр обороны России прибыл в Белград, где проведет переговоры с главой военного ведомства Сербии

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в Белград.

Над территорией Сербии борт главы российского военного ведомства встретил почетный эскорт из самолетов МиГ-29. Три истребителя сопроводили лайнер до Белграда.

Сергей Шойгу в ходе рабочего визита проведет переговоры с министром обороны Республики Сербия Александаром Вулиным по вопросам военного, военно-технического сотрудничества и региональной безопасности.

Также глава российского военного ведомства примет участие в церемонии закладки памятной капсулы на месте возведения скульптурно-архитектурной композиции «Вечный огонь».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Министр обороны , Международная деятельность
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