17.02.2020 (14:28)

В Таджикистане завершились сборы по горному троеборью с российскими военнослужащими

В Таджикистане завершились учебно-тренировочные сборы по горному троеборью с российскими военнослужащими 201-й военной базы.

На горном полигоне Ляур сборная команда отработала практические вопросы по вязке узлов, транспортировке раненого в горной местности, оборудования переправ. Военнослужащие сдали нормативы по ориентированию и организации ночевки в условиях горной местности.

Сборы с военнослужащими проводились в рамках подготовки ко всероссийскому конкурсу среди горных подразделений в зимних условиях «Саянский марш».

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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