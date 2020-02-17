17.02.2020 (13:48)

В Ленинградской области топографы общевойсковой армии ЗВО совершили «геодезический спринт»

На полигоне Кирилловский в Ленинградской области более 50 военнослужащих подразделений топографической службы общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) приняли участие во втором этапе конкурса «Надежный ориентир».

Основным элементом состязания стал «геодезический спринт», в ходе которого участники продемонстрировали умения в беге на быстроту и выносливость, навыки в установке штатива, его центрировании над точкой местности, а также развертывании и приведении в состояние работы теодолита — прибора для определения горизонтальных и вертикальных углов при топографических съемках.

Кроме того, военнослужащие выполнили упражнения стрельб из автоматов АК-74М, пистолетов ПМ-9 по неподвижным целям, соревновались в мастерстве проведения топогеодезических расчетов, определении номенклатуры листов топографических карт.

По итогам второго этапа конкурса были отобраны трое наиболее подготовленных военнослужащих, которые продолжат борьбу в следующем этапе соревнований.

«Надежный ориентир» — состязание подразделений топографической службы в военно-прикладной и профессиональной подготовке. Конкурс проводится с целью повышения профессионализма и боевого духа, сплочения воинских коллективов.

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