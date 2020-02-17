17.02.2020 (13:35)

Артиллеристы ЦВО произведут салют в Самаре в честь Дня защитника Отечества

Артиллеристы 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа произведут в Самаре праздничный салют в честь Дня защитника Отечества.

Салют состоится на набережной реки Волги 23 февраля в 21:00 по местному времени. В это время будут сделаны 30 залпов из 122-мм гаубиц Д-30, а также из салютных установок в небо выпустят фейерверки «Вега» и «Ассоль».

В преддверии светового представления артиллеристы на Рощинском полигоне отработают порядок действий при выполнении выстрелов из орудий и пусков из салютных установок.

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