17.02.2020 (13:33)

Воины-интернационалисты и юнармейцы провели товарищеский матч по волейболу, приуроченный ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

Смешанная команда военнослужащих бригады управления общевойсковой армии Западного военного округа и юнармейцев Семилукского района Воронежской области провела товарищеский матч по волейболу с ветеранами-афганцами.

Встреча состоялась в честь Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Матч начался минутой молчания. В перерывах между играми юнармейцы вместе с военнослужащими бригады исполняли для ветеранов свои песни и выступления с элементами строевой подготовки.

По итогам серии игр воины-интернационалисты продемонстрировали качественную игру и одержали победу со счётом 4:2.

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