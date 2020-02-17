17.02.2020 (13:12)

В Ленобласти военнослужащие общевойсковой армии ЗВО оцифровали более 1000 материалов о ветеранах Великой Отечественной войны

В Ленинградской области в рамках проекта Министерства обороны Российской Федерации «Дорога памяти» военнослужащими общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) было получено более 1000 различных документов об участниках Великой Отечественной войны, жертвах блокады Ленинграда, тружениках тыла и детях войны.

В целях создания крупнейшего архива материалов о фронтовиках пункты сбора данных были развернуты в более чем 10 соединениях армии. Многие из родственников ветеранов предоставили для обработки не только фотографии, но и копии наградных листов, письма, благодарственные грамоты, полученные на производстве, а также вырезки из газет и журналов времен войны с упоминаниями о родных и близких.

Кроме того, для тех ветеранов, кто не смог посетить лично и передать данные с помощью родных, военнослужащими объединения было организовано более 100 выездов к их местам проживания. К середине февраля общее количество материалов, обработанных на пунктах сбора, составило более 1000. Около 300 человек внесли данные самостоятельно на интернет-портале «Дорога памяти».

Все собранные фотографии и письма будут размещены в новом мультимедийном музее Минобороны России «Дорога памяти», открытие которого состоится в подмосковном парке «Патриот» 9 мая 2020 года.

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