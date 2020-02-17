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17.02.2020 (12:48)

Ансамбль песни и пляски Северного флота дал открытые концерты в Мурманске

За неделю до Дня защитника Отечества Ансамбль песни и пляски Северного флота выступил с концертами в двух торгово-развлекательных центрах города Мурманска.

В полдень представление началось для посетителей ТРЦ «Форум», а во второй половине дня флотские артисты порадовали своим творчеством мурманчан, приехавших в ТРЦ «Плазма».

Концерты продолжались около часа на каждой площадке. В программу выступления артистов ансамбля вошли лучшие вокальные и танцевальные номера патриотической тематики, рассказывающие о службе на флоте и жизни в Заполярье.

Посмотреть выступление могли все желающие. Следующий концерт флотского коллектива в Мурманске будет благотворительным. Он состоится 13 марта 2020 года во Дворце культуры имени С.М.Кирова. Все собранные средства будут направлены на лечение юного жителя Кольского Заполярья Миши Жукова, у которого диагностирована спинально-мышечная атрофия.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот , Культура , Ансамбль
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