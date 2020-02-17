17.02.2020 (12:45)

В подразделениях ОГРВ в Приднестровском регионе начался этап слаживания взводов

В подразделениях Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) начался этап слаживания взводов.

В ходе учебных мероприятий на этапе слаживания взводов с военнослужащими ОГРВ ПРРМ будут проведены занятия по тактике, управлению и согласованности действий взвода в различных видах боя, а также отработаны вопросы выдвижения в указанный район и занятия огневых рубежей в составе взводов.

Особое внимание уделят занятиям, на которых военнослужащие будут оттачивать действия в составе взводов в условиях городского боя. Личный состав отработает наступление в населенном пункте в составе штурмовой группы, взаимное прикрытие огнем, уничтожение условного противника, занявшего огневые позиции в окнах, на крышах и в подвалах здания, а также штурм объекта через окна и двери.

Этап слаживания взводов завершиться боевыми стрельбами взводов на войсковом стрельбище ОГРВ ПРРМ.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице