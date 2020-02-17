17.02.2020 (12:45)
В подразделениях ОГРВ в Приднестровском регионе начался этап слаживания взводов
В подразделениях Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) начался этап слаживания взводов.
В ходе учебных мероприятий на этапе слаживания взводов с военнослужащими ОГРВ ПРРМ будут проведены занятия по тактике, управлению и согласованности действий взвода в различных видах боя, а также отработаны вопросы выдвижения в указанный район и занятия огневых рубежей в составе взводов.
Особое внимание уделят занятиям, на которых военнослужащие будут оттачивать действия в составе взводов в условиях городского боя. Личный состав отработает наступление в населенном пункте в составе штурмовой группы, взаимное прикрытие огнем, уничтожение условного противника, занявшего огневые позиции в окнах, на крышах и в подвалах здания, а также штурм объекта через окна и двери.
Этап слаживания взводов завершиться боевыми стрельбами взводов на войсковом стрельбище ОГРВ ПРРМ.