17.02.2020 (12:43)
С военнослужащими Оперативной группы российских войск в Приднестровье проведено занятие по вождению автотехники
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошло ночное занятие по вождению автомобильной техники.
К занятиям было привлечено более 30 водителей ОГРВ ПРРМ, которые прослушали лекции об особенностях управления транспортным средством в ночных условиях.
В ходе практической тренировки по вождению военнослужащие ОГРВ ПРРМ отработали действия при преодолении косогоров, участков дорог с крутыми подъемами и спусками, глубокой колеей, габаритных проходов, колейного моста и других препятствий.
Занятия по вождению прошли на автодроме ОГРВ ПРРМ и носили плановый характер.
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