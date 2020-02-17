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17.02.2020 (12:43)

С военнослужащими Оперативной группы российских войск в Приднестровье проведено занятие по вождению автотехники

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошло ночное занятие по вождению автомобильной техники.

К занятиям было привлечено более 30 водителей ОГРВ ПРРМ, которые прослушали лекции об особенностях управления транспортным средством в ночных условиях.

В ходе практической тренировки по вождению военнослужащие ОГРВ ПРРМ отработали действия при преодолении косогоров, участков дорог с крутыми подъемами и спусками, глубокой колеей, габаритных проходов, колейного моста и других препятствий.

Занятия по вождению прошли на автодроме ОГРВ ПРРМ и носили плановый характер.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Приднестровье , Военная база
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